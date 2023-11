20 anni fa, in provincia di Matera, protesta dei cittadini contro il deposito di scorie nucleari! Ma ora non bisogna abbassare la guardia. L’appello

Oggi ricorre il primo ventennale dalla pacifica e ferma protesta del popolo lucano contro l’allocazione del deposito unico delle scorie nucleari a Scanzano Jonico.

Il presidente di Upi Basilicata e della Provincia di Matera, Piero Marrese, ha voluto ricordare:

“quell’importante pagina di democrazia spontanea che il popolo lucano, insieme ai tanti cittadini del resto d’Italia che parteciparono, mise in atto opponendosi fermamente a un disegno pericoloso e deleterio per la nostra terra.

Oggi, a quattro lustri dall’importante avvenimento, sappiamo che quella manifestazione non solo fu giusta e sacrosanta, ma fece anche germogliare in noi lucani una consapevolezza dei propri diritti e della propria sovranità che, probabilmente, prima di quelle due settimane intense era in gran parte sconosciuta.

Proprio partendo da quella esperienza e anche per non renderne vani gli effetti, oggi più che mai è opportuno e necessario ribadire la netta contrarietà all’allocazione del sito unico nel territorio lucano.

Contrarietà mia personale e di tutti gli enti che rappresento: UPI Basilicata, Provincia di Matera e Comune di Montalbano Jonico.

Una contrarietà espressa a più riprese e nelle sedi opportune con motivazioni di natura scientifica che, a mio giudizio, escludono a priori l’idoneità del territorio lucano ad ospitare il cimitero nucleare.

Agli enti preposti ad individuare il sito unico ribadisco che la Basilicata non si farà sorprendere e sopraffare da decisioni che non hanno alcun fondamento scientifico.

Alle forze politiche e, soprattutto, ai loro rappresentanti regionali, invece, rinnovo l’invito a remare sinergicamente nella stessa direzione: quella della salvaguardia e della tutela del nostro popolo e del nostro territorio”.