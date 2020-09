Violenza sessuale sulle minorenni a Pisticci: “Chi non rispetta le donne è un vigliacco e non può essere definito un uomo”

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa dei Consigliere Regionale M5S, Gianni Leggieri, in merito alla violenza sessuale consumata a Marconia di Pisticci (MT):

“I fatti di Marconia di Pisticci sono un pugno nello stomaco per tutti i lucani.

La triste vicenda della violenza sessuale ai danni di ragazze minorenni di origini inglesi a Marconi di Pisticci riapre una ferita per la comunità lucana tutta.

Spero che venga fatta chiarezza quanto prima su questo gravissimo fatto e che i responsabili vengano puniti con pene esemplari.

Occorre lavorare sempre di più per respingere modelli di vita sempre più abominevoli.

L’ostentazione della forza sui più deboli, il machismo, la prevaricazione sono germi che sembra si siano impadroniti della nostra società.

I fatti di Marconia mi fanno ritornare alla mente anche la triste vicenda della dipendente della Sita che fu oggetto di morbose attenzioni e vittima di violenza sessuale da parte dell’ex Direttore del Cotrab, condannato in via definitiva per i reati commessi.

Bisogna tenere alta la guardia.

Chi non rispetta le donne è un vigliacco e non può essere definito un uomo”.

