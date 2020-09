Nuova stagione per l’Olimpia Basket Matera, il presidente: “Mai una squadra così forte”

Meno due giorni al raduno della nuova Olimpia Basket Matera che, Domenica 13 settembre alle 17:00, si ritroverà con tifosi e appassionati nella suggestiva del Resort Albergo Quarry nel primo incontro ufficiale con la cittadinanza che darà il via alla stagione agonistica 2020/21.

Queste le parole del presidente Rocco Sassone, che quest’anno, unitamente a tutto il Cda biancazzurro e nonostante le evidenti difficoltà dovute alla diffusione del Covid 19, ha voluto alzare l’asticella per regalare ai tifosi una squadra in grado di essere protagonista nel campionato nazionale di serie B:

“E’ l’Olimpia più forte mai costruita, seppur in un delicato e difficile contesto dovuto all’emergenza sanitaria che ha messo in ginocchio il territorio nazionale.

La nostra società è cresciuta tanto in questi ultimi anni grazie al contribuito di dirigenti, collaboratori e appassionati, ed ora ha tutta l’intenzioni di festeggiare il compimento dei 60 anni di vita con un traguardo importante.

Abbiamo scelto la bellissima cornice del Resort Quarry nel cuore dei Sassi per inaugurare questa nuova stagione e dare il bentornato ai nostri atleti, e con tutto il Cda invito quindi i nostri tifosi a sostenerci e ad esserci vicini in questo nuovo percorso, perché abbiamo bisogno del calore e dell’entusiasmo di tutti per essere protagonisti.

Ci attende una grande stagione”.

Pronti a fare il tifo?a

