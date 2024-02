Violenza di genere, come prevenirla e denunciarla: Polizia di Stato incontra gli studenti dell’Istituto “Pitagora” di Policoro. I dettagli

Continuano gli incontri del progetto “PretenDiamoLegalità”, la serie di incontri che la Polizia di Stato organizza con gli studenti degli istituti scolastici di primo e secondo grado.

Sabato 24 Febbraio, la Polizia ha incontrato gli studenti e le studentesse dell’I.I.S”Pitagora” di Policoro, in particolare tutte le classi quarte, nell’ambito delle iniziative intraprese per sensibilizzare sul tema della violenza di genere, nonché per informare i ragazzi su come prevenirla e quali strumenti utilizzare per denunciarla.

L’Ispettore della Polizia di Stato, Emanuela Donadio, insieme con la DS, professoressa Maria Carmela Stigliano e le docenti referenti del progetto, la professoressa Adriana Valentini e Donatella Manna, hanno portato i ragazzi e le ragazze delle classi quarte a riflettere sulla tematica di quest’anno scaturita dai brutali fatti di cronaca che riempiono le pagine dei giornali e che vedono sempre più ragazze coinvolte come Giulia Cecchettino, la nostra Angela, giovane di Cersosimo.

L’ispettore ha, inoltre, illustrato la grande utilità dell’app della Polizia “Youpol” con la quale si possono segnalare anche casi di violenze domestiche.

Non sono mancate domande, osservazioni e tantissime riflessioni.

La Preside Maria Carmela Stigliano ha parla col cuore in mano ai suoi studenti, sottolineando l’importanza del rispetto dell’altro; dell’essere coerente con i principi di un’educazione sana, perché ha sottolineato la DS in amore conta volersi bene e se una storia d’amore finisce, bisogna, anche se difficilmente, riuscire ad accettare anche l’abbandono cercando laddove sia necessario aiuto e sostegno.

Continua, dunque, la collaborazione tra il Pitagora di Policoro e la Polizia di Stato che ancora una volta dimostra quanto l’unione delle istituzioni può essere efficace per coltivare quel seme chiamato legalità.