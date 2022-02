Vincenzo, promessa del calcio, dal materano arriva in Toscana: per lui nuovo contratto! Complimenti

Vincenzo Mandolfo, 17 anni, di Montalbano Jonico (MT), residente ad ADRIA in provincia di Rovigo, ha firmato il contratto con la “U.S. Città di Pontedera”, Società militante in Lega Pro per partecipare ai campionati nazionali, ruolo di centrocampista centrale, ambidestro, play davanti alla difesa, ma all’occorrenza anche trequartista.

Il Pontedera Under 17 nel Girone D è al comando della classifica con 31 punti.

La classe 2005 toscana è ancora imbattuta e ha subito pochissimi gol.

Il giovane calciatore, scelto dopo un’attenta visione sui campi di calcio, dove lui è stato interprete, muovendo i primi passi nel mondo del calcio nelle società della città di Adria (Rovigo), passando nella squadra del capoluogo di Provincia – Rovigo S.S.D.A.R.L. e dopo aver vinto il campionato provinciale dei Giovanissimi nel 2018/2019 realizzando 3 reti:

nel 2019/2020 partecipa al campionato regionale under 15, campionato (campionato sospeso a causa della nota pandemia), realizzando 3 reti;

nel 2020/2021 partecipa al campionato Allievi Provinciali (1° posto in classifica e campionato sospeso);

nell’estate del 2021 inizia la preparazione con il Rovigo S.S.D.A.R.L., squadra militante nel campionato di 1° categoria Veneto partecipando a diverse amichevoli pre-campionato;

con la stessa squadra viene convocato in Coppa Veneto (c.d. Coppa Italia di Regione);

sempre nello stesso anno partecipa al campionato Juniores Regionale Under 19 girone F – Veneto – squadra che lascia a dicembre nei primi posti in classifica.

Durante il suo percorso calcistico partecipa a diversi tornei mettendosi in evidenza e viene spesso premiato quale “miglior giocatore”.

Dopo 4 stagioni sportive vissute in Veneto, ecco la nuova avventura per Vincenzo, questa volta nazionale dal nome…Pontedera!a

