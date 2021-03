Via libera al vaccino AstraZeneca! Bardi: “Decisione che dona serenità. A breve nuova strategia vaccinale”

Era atteso per le ore 16:00 di oggi l’esito della riunione dell’Agenzia europea per i medicinali (Ema) su AstraZeneca, il vaccino sospeso in via cautelativa in diversi paesi europei a seguito di presunte reazioni avverse.

Ed è proprio da questa riunione che viene annunciato il via libera dell’Ema al vaccino AstraZeneca.

Ha detto Emer Cooke, Direttore esecutivo dell’Ema in proposito:

“È un vaccino efficace.

I benefici del vaccino di AstraZeneca superano di gran lunga i suoi rischi e il suo uso dovrebbe proseguire per salvare vite.

I paesi europei dovrebbero continuare a somministrare il vaccino di AstraZeneca contro il Covid-19″.

Il premier Mario Draghi, intervenendo a Bergamo, al parco Martin Lutero alla Trucca, all’inaugurazione del Bosco della Memoria in ricordo delle oltre centomila vittime italiane della pandemia, si è espresso oggi sulla questione del vaccino Astrazeneca con queste parole:

“Il governo – e lo sapete bene – è impegnato a fare il maggior numero di vaccinazioni nel più breve tempo possibile.

Questa è la nostra priorità.

La sospensione del vaccino AstraZeneca, attuata Lunedì con molti altri Paesi europei, è stata una decisione temporanea e precauzionale.

Nella giornata di oggi, l’Agenzia Europea dei Medicinali darà il suo parere definitivo sulla vicenda.

Qualunque sia la sua decisione la campagna vaccinale proseguirà con la stessa intensità, con gli stessi obiettivi.

L’incremento nelle forniture di alcuni vaccini aiuterà a compensare i ritardi da parte di altre case farmaceutiche.

Abbiamo già preso decisioni incisive nei confronti delle aziende che non mantengono i patti”.

Ecco la dichiarazione del Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, sull’esito della riunione dell’Ema appena conclusasi:

“La decisione di EMA su Astrazeneca è positiva, dona serenità alla popolazione e ci conforta nella programmazione della campagna vaccinale.

Dalla prossima settimana daremo nuovo slancio alla vaccinazione degli over 80 mentre per le altre categorie si potrà fare la prenotazione sul portale di Poste.

Sto sollecitando tutti gli uffici competenti per vaccinare con la prima dose Pfizer tutti i lucani Over 80, in tutti i Comuni, di concerto con il Gen. Figliuolo che ho appena sentito, e che mi ha garantito la copertura per la seconda dose per gli Over 80.

A breve daremo tutte le informazioni sulla nuova strategia vaccinale“.

