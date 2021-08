Vaccino, Speranza: “La terza dose si farà”. Ecco le ultime notizie

“Da parte di Aifa e Ema non c’è ancora un’indicazione perentoria e l’emergenza di queste ore è vaccinare chi ha zero dosi, ma c’è una discussione all’interno del Comitato tecnico scientifico e sicuramente si partirà con la terza dose per i fragili, gli immunodepressi, i trapiantati.

Poi si arriverà agli over 80 e gradualmente anche a tutti gli altri”.

A dirlo il ministro della Salute Roberto Speranza, in un’intervista a Repubblica:

“I vaccini sono l’arma fondamentale per chiudere questa stagione, bisogna fare di tutto per far salire le percentuali di vaccinati, siamo al 67% di ciclo completato.

Quanto all’obbligo del vaccino, si faranno le valutazioni del caso.

Tra qualche settimana vedremo qual è la strada migliore.

Dai ragazzi sta arrivando un segnale fortissimo, faremo tutto il possibile per farli andare a scuola in sicurezza e anche per rendere i luoghi di lavoro sicuri.

La terza dose si farà”.

Ad essere intervistato anche Agostino Miozzo, ex coordinatore del Comitato tecnico scientifico, che ha aggiunto:

“Farei entrare in vigore l’obbligo vaccinale da stasera.

Terza dose?

Vacciniamo prima i paesi poveri ed evitiamo nuove varianti”.

