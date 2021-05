Vaccini Matera, Sindaco: “rinnovare la collaborazione tra la Regione Basilicata e con l’Asm per accelerare la campagna”. La proposta

Il Sindaco di Matera, Domenico Bennardi, si esprime in merito all’andamento della campagna di vaccinazione in città:

“Il programma di approfondimento Tagadà – in onda su LA7 alle 14,15 – questo pomeriggio si occuperà del vaccino anti covid.

In un’intervista, mi è stato chiesto di parlare dell’andamento della campagna vaccinale a Matera e cosa ne pensassi della cosiddetta Astra-night: la risposta potete ascoltarla in tv.

Ciò che mi preme evidenziare, nuovamente, è la possibilità di accelerare in maniera concreta la campagna vaccinale attivando il centro di via Sallustio: sarebbe opportuno rinnovare la collaborazione con la Regione Basilicata e con l’Asm per una iniziativa che lo scorso mese di marzo ha consentito di vaccinare fino a 500 persone al giorno, in aggiunta alle inoculazioni eseguite presso la tenda Qatar”.

