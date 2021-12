Vaccini: in Basilicata superato il milione di somministrazioni! Le parole del Governatore Bardi

“A un anno dalla prima vaccinazione in Basilicata, abbiamo superato il milione di somministrazioni.

Un grande risultato di medici, sanitari, protezione civile, volontari e di tutti i lucani che hanno aderito alla campagna vaccinale.

Come ha detto ieri il Generale Figliuolo, serve pazienza: il momento è delicato e le file per tamponi e vaccinazioni ci sono in tutta Italia.

Ringrazio l’Esercito per il team mobile composto da un medico e due infermieri che domani e dopodomani saranno presso la tenda Qatar di Matera, dove in questo momento vi è una forte criticità sul fronte dei contagi.

Come ho già detto ieri, è inutile fare tamponi se non si è entrati in contatto con un positivo”.

È quanto ha dichiarato il Governatore Vito Bardi.

I dettagli.

