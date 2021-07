Vaccini, il Commissario lucano Figliuolo: “Fine campagna a Settembre in tutte le regioni”! I dettagli

Afferma il commissario all’emergenza Covid Francesco Figliuolo, in merito alla richiesta di più dosi di vaccino da parte di alcune Regioni:

“Noi le dosi ce le abbiamo per tutti, se poi qualcuno pensava di finire la campagna vaccinale a luglio per dire che è il più bravo di tutti non potrà farlo, ma dovrà terminare come gli altri a fine settembre.

Con i vaccini che abbiamo saremo in grado di assicurare il raggiungimento degli obiettivi”.

Intanto il ministro della Salute, Roberto Speranza, sottolinea che:

“oggi è un venerdì particolare: il venerdì è sempre stato complicato per me perché si firmano le ordinanze per le regioni, ma questo è il primo venerdì dall’autunno scorso in cui non sarò chiamato a firmare ordinanze: l’Italia è tutta bianca e non sono intercorse modifiche dello status quo, quindi non avrò necessita di firmare altre ordinanze.

I numeri di oggi della cabina di regia sono molto incoraggianti.

È la fotografia di un Paese con un quadro epidemiologico molto migliorato, conseguenza della campagna di vaccinazione che resta l’arma fondamentale per mettersi alle spalle questa stagione.

Continuo a chiedere massima prudenza ed i numeri ci dicono che la strada della gradualità è quella giusta.

Siamo ancora dentro questa battaglia e c’è bisogno di grande cautela.

Ci vuole gradualità perché la partita è ancora aperta e guai a pensare diversamente“.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)