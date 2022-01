Vaccini Basilicata, ancora 12000 over 50 senza la prima dose! Ecco i dati per fasce d’età

In Basilicata sono senza copertura vaccinale (persone che non hanno ricevuto neppure la prima dose):

1895 over 80;

500 fascia d’età 70-79;

2131 fascia d’età 60-69;

7533 fascia d’età 50-59.

È quanto fanno sapere fonti della Regione Basilicata.

Nel dettaglio, come sottolinea il Presidente Bardi:

“In Basilicata abbiamo a oggi solo 12.059 over 50 senza nemmeno una dose.

Si tratta di un numero che sta scendendo rapidamente: come rileva la fondazione GIMBE, abbiamo in tal senso numeri migliori della media nazionale.

Un grande risultato di responsabilità da parte dei lucani.

Ricordo ancora una volta che nella nostra Regione per fare la prima dose (dai 12 anni in su) non serve la prenotazione“.

