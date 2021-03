Vaccini a Matera: “Mesi e mesi di attesa per organizzare il caos! Disorganizzazione totale”

Così il capogruppo di Italia Viva, Luca Braia:

“Mesi e mesi di attesa per organizzare il caos.

Finalmente si arriva al giorno della vaccinazione anti-covid per gli ultra ottantenni della città di Matera, finalmente quindi come dice l’assessore Leone si fanno dove arriva l’approvvigionamento delle dosi, e poi giungono immagini e racconti che gettano nello sconforto.

Siamo in piena zona rossa e, dopo la diffusione del famoso calendario da parte dell’Asm, che ha generato comunque confusione in una categoria di persone particolare per età e condizioni fisiche, si sta assistendo da ore a code di anziani, disorganizzazione totale, attese lunghe e neanche le transenne perché si possa procedere e ordinatamente entrare e uscire.

Questa la situazione in corso ai tendoni del Qatar presso il Madonna delle Grazie di Matera per i quali sono stati spesi 400.000 euro e che dovevano essere predisposti per le terapie intensive mentre non sono neanche stati allestite per fare le vaccinazioni in condizioni di serenità per la cittadinanza materana tutta.

Si intervenga immediatamente, presidente Bardi, assessore Leone, Esposito, Annese e chi ha la responsabilità di gestire le operazioni vaccinali in Basilicata.

Ringraziamo di cuore tutto gli operatori sanitari e i volontari che ce la stanno mettendo tutta, ma riteniamo che il problema sia a monte.

Non si è pensato che gli ultra ottantenni fossero persone non esattamente autosufficienti, con problemi di deambulazione, che possono avere necessità di servizi, di sedute, di assistenza, di bagni?

Non si è neanche ipotizzato che sarebbero arrivati con gli accompagnatori, che tra l’altro vengono anche multati?

Ci sembra si sia aggiunto solo caos al caos.

Qualcuno intervenga, per favore”.

