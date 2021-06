Vacanze sicure in Basilicata: a Matera e a Policoro al via i tamponi per i turisti! Ecco i dettagli

Fa sapere la Regione Basilicata:

“Come avvenuto nell’estate 2020, le Unità Speciali Covid-19 specifiche attivate presso i Presidi Ospedalieri Distrettuali di Chiaromonte (PZ) e Maratea (PZ), a servizio dell’area del Parco Nazionale del Pollino e della costa tirrenica, ed ancora a Policoro (MT) e a Matera, saranno gli strumenti per offrire sicurezza e rilanciare il turismo in Basilicata.

Si occuperanno dei tamponi per i turisti che arriveranno in Basilicata sprovvisti di certificazione realizzata nelle 48 ore precedenti, oltre che per il personale delle strutture e delle aziende della filiera turistica”.

