Vacanze di Pasqua: nel Metapontino boom di prenotazioni! Ecco i dettagli

Il tempo, quello meteorologico, è ostile, ma non sembra frenare la voglia dei turisti di visitare la costa jonica.

Come riporta rainews, “le strutture ricettive tra Policoro, Metaponto e le altre località marine vanno verso il tutto esaurito, fanno sapere gli operatori.

Sono tante le prenotazioni per le festività pasquali, soprattutto di coppie e famiglie, per una delle aree a maggiore vocazione turistica della Basilicata, punto di partenza anche per gli altri luoghi di interesse regionale: da Matera ai paesi interni, come Craco e Aliano, fino al Pollino.

Sono 121 gli esercizi ricettivi sulla Costa jonica, secondo i dati dell’Apt, l’Agenzia regionale per la Promozione del territorio, riferiti al 2022.

Un dato in aumento di 6 unità rispetto all’anno precedente.

I posti letto disponibili sono 20.321 (+933 sul 2021).

Lo scorso anno ha visto una ripresa delle presenze e degli arrivi tra i comuni del metapontino (Bernalda, Colobraro, Montalbano J, Nova Siri, Pisticci, Policoro, Rotondella, Pisticci, S. Giorgio Lucano, Valsinni, Tursi):

211.650 gli arrivi totali (tra italiani e stranieri),

1.113.055 le presenze totali (rispettivamente +31% e +23,2% sul 2021).

I livelli pre-Covid sono ancora un po’ lontani: nel 2019 gli arrivi totali erano 275.710, mentre le presenze 1.265.482.

I flussi turistici in vista del fine settimana di Pasqua si intersecheranno con quelli del turismo scolastico.

Tante le scuole che hanno scelto la Basilicata per le vacanze-studio dei suoi alunni, in particolare provenienti da Puglia, Campania e Lazio.

L’obiettivo resta sempre quello di spalmare arrivi e presenze su più mesi, oltre a quelli tradizionalmente più affollati, ovvero giugno, luglio e agosto”.a

