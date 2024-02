Un’iniziativa guidata dall’assessore Francesca Suozzi per gli agricoltori #lucani si sta diffondendo tra tutti i comuni! Ecco di cosa si tratta

Nel panorama della Basilicata un vento di solidarietà tra i comuni sta soffiando a favore degli agricoltori, guidato dall’assessore Francesca Suozzi, delegata all’agricoltura del comune di Ruvo del Monte.

L’assessore ha promosso una delibera di giunta volta a sostenere gli agricoltori, un’iniziativa che si sta diffondendo rapidamente tra gli altri comuni della Regione.

La delibera completa delle istanze degli agricoltori locali è stata condivisa dalla Suozzi, la quale ha invitato gli altri comuni ad approvare la medesima delibera e a inoltrarla al Presidente della Regione Basilicata Vito Bardi.

Tale iniziativa è frutto di una collaborazione con i coordinatori del comitato degli agricoltori del Vulture Melfese ovvero Donato Lo Mio, Pasquale Nigro, Montanarella Giuseppe, Montanarella Donato, Antonio Di Vito, i quali sono riusciti unitamente con gli altri presidi della Basilicata, a fare istituire il tavolo di crisi permanente per il settore agricolo.

L’obiettivo è ottenere un supporto sempre più ampio unendo le forze per affrontare le sfide del settore agricolo di questi ultimi tempi.

Ciò che rende unica questa iniziativa è il suo carattere collaborativo, estendendo la solidarietà oltre i confini comunali.

La delibera chiede non solo interventi a livello regionale ma anche l’intervento del governo nazionale, riconoscendo la necessità di un approccio olistico per affrontare le questioni agricole in modo efficace.

Il sostegno crescente da parte di altri comuni della Basilicata indica un consenso diffuso sull’importanza di tutelare il settore agricolo locale.

Questa unione d’intenti potrebbe rivelarsi un elemento chiave nel garantire misure concrete a favore degli agricoltori e nel promuovere lo sviluppo sostenibile delle aree rurali.