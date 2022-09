Un plotone di piccoli atleti del materano pronti a dare il tutto per tutto per portare a casa questo trofeo! In bocca al lupo

Come annuncia la Dynamic center Matera, un plotone di piccoli atleti lucani della Federkombat in partenza per la Toscana!

La Valdichiana Senese ospiterà la settima edizione estiva del Trofeo CONI, dal 29 settembre al 2 ottobre 2022.

Parteciperanno al torneo, per la kickboxing:

cat. – 42 Kg Sonia Tralli S.S.D. Dynamic Centrer Matera;

cat. + 42 Kg Greta Barberio S.S.D. Dynamic Centrer Matera;

cat.- 42 Kg Luca Fabrizio A.S.D. Accademia delle Arti Marziali e Sport da Combattimento;

cat. + 42 Kg Cristiano Chiriac Bucur A.S.D. Accademia delle Arti Marziali e Sport da Combattimento.

Per la Muay Thai:

cat. – 42 Kg Zaira Barbarino A.S.D. Accademia delle Arti Marziali e Sport da Combattimento;

cat.+ 42 Kg Antonia Satriano A.S.D. Accademia delle Arti Marziali e Sport da Combattimento;

cat. – 42 kg Alessio aserio A.S.D. Accademia delle Arti Marziali e Sport da Combattimento;

cat. + 42 Kg Giuseppe Loperfido S.S.D. Dynamic Centrer Matera.

Saranno seguiti in questa meravigliosa avventura dal Presidente Regionale Federkombat il M. Biagio Tralli e dal Maestro Bartolo Telesca.

Il Maestro Biagio commenta:

“Sono certo che i ragazzi vivranno una meravigliosa avventura sportiva; la ricorderanno a vita e tutto ciò farà continuare la crescita del nostro movimento sportivo”.

