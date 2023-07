Un nuovo oro per la lucana Francesca Palumbo! Bravissima

Arriva un’altra medaglia di prestigio per Francesca Palumbo.

Come spiega rainews “ai mondiali di scherma in corso a Milano, l’atleta di Potenza ha conquistato ieri l’oro nella prova a squadre che l’Italia ha vinto 45-39 contro la Francia.

Si tratta di una conferma del titolo iridato a squadre, dopo quello dell’anno scorso a Il Cairo.

Per l’azzurra – riserva nel quartetto composto da Alice Volpi, Arianna Errigo e Martina Favaretto – ingresso in gara nell’ultimo assalto (al posto di Arianna Errigo) contro Ysoara Thibus, quando si era sul 40-34 per l’Italia.

La Palumbo era già salita in pedana agli ottavi contro la Romania e in semifinale contro il Giappone”.

