“Ultima occasione per la Basilicata: declino economico preoccupante”! L’appello

In un Comunicato Stampa il segretario generale Cgil Basilicata Angelo Summa commenta i dati divulgati dalla Banca d’Italia per la Basilicata in cui si prende atto:

di una riduzione del Pil,

del crollo dell’automotive e delle royalties del petrolio,

della ‘drastica’ riduzione del turismo,

della perdita di 2.500 posti di lavoro,

di 19.000 lavoratori in cassa integrazione,

del 23% delle famiglie in povertà relativa contro la media del 10,1% in Italia.

Ecco i dettagli:

“Il rapporto della Banca d’Italia sull’economia lucana nell’anno della pandemia conferma quanto da noi in più occasioni ribadito: la Basilicata è dentro un declino economico preoccupante, a cui occorre porre rimedio con una visione e soprattutto programmazione.

La nostra regione è ormai in mezzo al mare senza una rotta, pur avendo a disposizione risorse economiche come mai avute prima.

Adesso non c’è più tempo da perdere.

Il governo regionale si apra al confronto con tutte le forze sociali e imprenditoriali per definire un Piano del Lavoro per costruire la Basilicata dei prossimi anni.

Il Pnrr impone un cambio di passo radicale per la ripresa del Mezzogiorno e del Paese, per aumentare l’occupazione in particolare giovanile e femminile e per ridurre i divari territoriali Nord-Sud, aree urbane e aree interne, centro e periferie.

Non abbiamo più tempo, questa è l’ultima occasione per la Basilicata di invertire questa triste tendenza.

La crisi dovuta alla pandemia si potrà superare solo attraverso le trasformazioni della digitalizzazione e della riconversione green, che deve partire dagli investimenti in istruzione e ricerca e dalla riforma della pubblica amministrazione, attraverso nuove assunzioni e concorsi pubblici di tecnici e laureati per rafforzare la capacità progettuale delle risorse e la loro qualità e la capacità di spesa in termini brevi.

Gli investimenti e le riforme che si decideranno nel piano incideranno profondamente sui processi economici e sociali della Basilicata e del Paese ed è per questo che riteniamo il confronto con il governo regionale né esaustivo né concluso.

Con riferimento all’efficacia delle tappe in successione del cronoprogramma, al rispetto degli obiettivi generali e intermedi attesi con riferimento all’impatto economico, occupazionale e sociale, deve avvenire ad ogni livello attraverso approfondimenti strutturati e programmati sulle singole questioni, ben oltre la mera informativa.

Ciò sia per una puntuale comprensione degli aspetti di dettaglio, sia per valutarne la concretezza e l’impatto economico e occupazionale.

Per questo riteniamo che su tali temi venga garantito preventivamente un confronto rafforzato e, se del caso, una negoziazione con le organizzazioni sindacali anche per i progetti finanziati con fondi europei e nel programma Next generation EU.

È necessario che tutti gli interventi, anche di sostegno alle imprese, debbano prevedere alcune condizionalità per noi prioritarie:

la realizzazione di incrementi occupazionali, in particolare per giovani e donne,

il riequilibrio delle diseguaglianze sociali e territoriali,

la realizzazione di investimenti sui temi della salute e sicurezza,

la qualità della spesa”.

