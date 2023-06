Tursi: unione di tutte e tre le società di calcio della comunità! L’annuncio

Si è concluso con una fumata bianca l’incontro tra le diverse anime calcistiche tursitane che negli ultimi difficili mesi pre e post pandemia, hanno dato un contributo per lo svolgimento dell’attività sportiva per bambini e ragazzi.

Come dichiarato dall’assessore allo sport al Comune di Tursi Federico Lasalandra dal prossimo mese di Settembre con la ripresa delle attività sportive e ricreative, la società Tursi Group comprenderà il settore giovanile e la squadra di calcio a 5 che ha militato quest’anno, senza sfigurare, nel campionato di serie D.

Un atto di maturità ed unione che dimostra come, quando si ha la volontà di fare sintesi, si possono raggiungere grandi risultati.

Le parole dell’assessore Lasalandra:

“Con immenso orgoglio da assessore allo sport comunico che è avvenuta l’unione di tutte e tre le società di calcio della nostra comunità.

Ringrazio tutti i gruppi che hanno accettato il mio invito ad unirsi e collaborare con l’unico obiettivo di portare alta la bandiera tursitana.

Questo non accadeva da tempo, ma grazie all’impegno di tutti, ci siamo riusciti insieme evitando campanilismi e personalismi inutili.

Ringrazio l’ASD Real Tursi, la Scuola Calcio Marra, e l’ASD Academy Tursi per aver contribuito a realizzare questo grande risultato che da Settembre ci vedrà tutti protagonisti sotto la guida della società ASD Tursi Group, presieduta da Rocco Pitrelli.

Grazie a tutti e appuntamento alla ripresa delle attività con grandi novità.”

Il responsabile del settore giovanile dell’Academy Tursi Fausto Laragione esprime il proprio apprezzamento per l’iniziativa:

“Dopo anni di divisioni e di emigrazione calcistica da parte dei nostri atleti, finalmente siamo riusciti a fare sintesi e a gettare le basi per collaborare tutti insieme per il bene di Tursi.

Questo è certamente solo il primo passo e sono sicuro che, con gli interventi migliorativi che interesseranno tutte le strutture sportive presenti sul territorio, riusciremo a dare un contributo importante per riportare Tursi in un panorama sportivo di livello superiore dove merita di stare.”

Soddisfazione viene espressa anche da Nicola Marra, tecnico e fondatore della scuola calcio omonima che ha dichiarato:

“Abbiamo deciso di unirci in questo nuovo progetto per dar modo a tutti i ragazzi di restare qui a Tursi, divertendosi e acquisendo tutto ció che lo sport ed il calcio in particolare può e deve trasmettere.

Da settembre ci saranno tantissime novità con istruttori specializzati e abilitati perché qui a Tursi.

Ne sono sempre stato convinto e lo dimostreremo, non siamo inferiori a nessuno.”

Infine, il commento di Rocco Pitrelli presidente della ASD Real Tursi che sugella e benedice l’accordo raggiunto con ambiziosi obiettivi:

“Sono davvero molto contento di esser riusciti ad annettere alla Tursi Group, le due scuole calcio presenti nel nostro territorio.

Credo che il buon senso alla fine abbia portato a mettere da parte tutti i progetti personali per far spazio ad un unico e sicuramente più avvincente progetto.

Ovvio che è stata posta solo la prima pietra, adesso occorre pedalare per far sì che la struttura ‘impegnativa’ prefissa, venga a compimento raggiungendo i frutti auspicati.

Tursi, così come purtroppo accade in tanti paesini del nostro entroterra in via di costante calo demografico, non ha bisogno di avere tante fazioni dove ognuno coltiva il proprio orticello.

Unire, condividere e pensare come collettivo credo sia la strada giusta per consegnare alla nostra cittadinanza, ai nostri figli ed alle nuove generazioni, un futuro più colorato.

Andiamo avanti, ora viene il bello e tocca farci trovare pronti, le difficoltà certamente non mancheranno ma sono altrettanto convinto che possiamo essere in grado di affrontarle con il giusto impegno e la giusta determinazione.

Per come la vedo io, qui non si tratta di far solo sport, si tratta di sopravvivenza, di far sopravvivere nel migliore dei modi il nostro piccolo paesino partendo dallo sport, dal calcio nello specifico, ecco la ragione per cui stiamo lavorando per ri-portare tra le mura amiche anche tutti coloro che in questi anni hanno dovuto portare le proprie prestazioni sportive e professionali nei comuni limitrofi.

La tendenza la vogliamo e la dobbiamo invertire e sono certo che possiamo riuscire a ridare alla nostra gente, ai nostri figli, al nostro piccolo paesino lo splendore sportivo che merita dove tutti dobbiamo sentirci parte integrante di questo grande disegno dove il sottoscritto, la dirigenza, i tesserati e tutti sono chiamati a fare la propria parte per il bene esclusivo di Tursi.

Già dai prossimi giorni già dai prossimi giorni ci adopereremo per allestire un organico tecnico e dirigenziale di primo piano, qualificato e preparato per consegnare ai tesserati un ambiente sano e preparato dove far emergere solo la bellezza ed i valori dello sport”.a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)