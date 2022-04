Tursi: nuovo mercato rionale in questa zona! Ecco i dettagli

“Prenderà il via Lunedì 11 Aprile il mercato rionale nella borgata di Panevino.

L’iniziativa promossa dal Sindaco e dall’amministrazione comunale grazie all’apporto del consigliere comunale delegato Giuliano Salerno, ha l’obiettivo di rendere la borgata sempre più centrale nello sviluppo della comunità Tursitana”.

E aggiunge l’amministrazione comunale:

“Il mercato rionale di Panevino di svolgerà d’ora in poi ogni secondo Lunedì del mese e va ad affiancarsi al mercato rionale di Sant’Anna che si svolge con proficui risultati da alcuni mesi ogni prima Domenica del mese”.

Soddisfatto il Sindaco Cosma che dichiara:

“È forte la volontà dell’amministrazione di dare nuovo slancio e impulso alle frazioni con iniziative che portino nuova linfa al tessuto sociale del posto.

Panevino per la sua importanza storica rappresenta, insieme a Caprarico, un nucleo importante della nostra comunità e stiamo investendo tanto in progettualità e iniziative per non far sentire escluso nessuno dalla vita della comunità.

Con l’impegno di tutti, in particolare in questo caso del consigliere Salerno, stiamo dimostrando che le frazioni sono importanti come il centro cittadino e nessuno deve sentirsi trascurato ma bisogna essere tutti uniti per un grande futuro”.

