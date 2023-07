Tursi: nuova assoluzione per il Sindaco Cosma. I dettagli

Il Sindaco di Tursi, Salvatore Cosma, imputato insieme ad altre due persone nel processo sulla gestione del servizio di nettezza urbana nell’anno 2016/2017, è stato assolto dall’accusa di cui all’art. 355 c.p. dal Tribunale di Matera perché il fatto non sussiste.

Il giudice Angela Rosa Nettis, ha ritenuto di formulare la piena assoluzione del Sindaco Cosma che, sempre nello stesso procedimento, era stato già assolto dall’accusa di abuso d’ufficio quando, per tutelare l’incolumità e la salute della sua cittadinanza, decise di attuare la risoluzione consensuale del contratto in essere con la ditta Teckonservice per affidare il servizio di raccolta, in via temporanea, ad altra ditta.

Il pool difensivo del sindaco composta dagli avvocati Filippo Vinci e Domenico Vinciguerra, è riuscito a dimostrare come il primo cittadino abbia sempre e solo operato nell’interesse esclusivo della sua cittadinanza, a dispetto di quanto paventato dall’esposto presentato dagli allora consiglieri di minoranza Di Matteo, Caputo e Verde.

La soddisfazione di Cosma:

“Dopo anni si è finalmente chiusa questa pagina giudiziaria che mi ha visto coinvolto per il solo fatto di aver tutelato la mia cittadinanza.

Ringrazio i miei avvocati, Vinci e Vinciguerra, per il lavoro svolto e i giudici che hanno capito la bontà delle mie azioni.

La giustizia, seppur lenta visto che ci sono voluti molti anni per arrivare alla fine di questo processo, ha fatto il suo corso”.

