Tursi: lavoratori e turisti che transitando su questa arteria costretti a lunghe code sotto il sole cocente. Ecco che cosa sta succedendo

Da oltre due settimane sulla statale Sinnica, in corrispondenza della borgata di Panevino e Anglona, è stato installato un semaforo in direzione Policoro per una giuntura del ponte saltata e che Anas ancora non ha ripristinato.

Tanti i disagi per lavoratori e turisti che transitando sull’arteria sono costretti a lunghe code sotto il sole cocente.

Sulla questione interviene il Sindaco di Tursi Salvatore Cosma:

“È vergognoso che dopo due settimane ancora non si sia provveduto a sistemare un piccolo tratto della giuntura del ponte i cui lavori, per altro, sono terminati solo l’anno scorso.

Mi auguro che l’Anas prenda immediatamente provvedimenti per scongiurare che questa incresciosa situazione si protragga anche nel mese di agosto dove l’arteria ha un traffico di turisti e pendolari di gran lunga superiore agli altri periodi dell’anno”.a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)