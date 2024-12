Tursi: l’artista Sebaste dona al Comune un’importante pittoscultura. Ecco dove sarà collocata

Si è svolta nella sala consiliare Armando Salvatore Di Noia del Comune di Tursi la consegna di un’importante pittoscultura di Salvatore Sebaste al Città di Tursi.

Residente a Metaponto da 65 anni, ma operativo anche tra Bologna e Milano, Sebaste vuole proseguire così la linea di condivisione istituzionale e comunitaria delle sue creazioni.

Amico del nostro Albino Pierro, Salvatore Sebaste è considerato uno dei massimi esponenti della pittura e della scultura a livello Internazionale e le sue opere sono custodite in vari siti di interesse mondiale sparse sul globo.

L’opera “Il canto delle cicale”, presentata alla presenza degli studenti del territorio, del personale docente, della dirigente scolastica Maria Carmela Stigliano e della dottoressa Rotondaro, sarà collocata nella biblioteca comunale “Salvatore Martire” per dare l’opportunità ai ragazzi, a cui l’opera è dedicata, di beneficiarne in un luogo di cultura.

La soddisfazione del Sindaco Cosma:

“Per Tursi è un onore beneficiare di un’opera del grande maestro Salvatore Sebaste conosciuto in tutto il mondo.

Se a questo si aggiunge l’amicizia che legava Sebaste al nostro grande Albino Pierro, il motivo di vanto è ancora maggiore.

Ringrazio il maestro per averci voluto donare quest’opera e destinarla ai giovani che rappresentano il futuro della nostra città.

Tursi sarà sempre la casa sua e centro dove la cultura, l’arte e la valorizzazione delle eccellenze avranno un ruolo centrale anche in futuro.”

Il commento dell’assessore Lasalandra:

“Un onore per me e per tutta la comunità accogliere in dono la pittoscultura del maestro Sebaste.

Ieri nella nostra sala consiliare alla presenza delle scuole del nostro territorio di ogni ordine e grado abbiamo potuto apprezzare, oltre il dono che il maestro ha fatto alla nostra città, la sua umiltà e il suo amore per questa terra e per i giovani.

Nel suo intervento ha lanciato tanti messaggi importanti che spero possano essere per tutti motivo di incoraggiamento a credere nel nostro patrimonio e nelle nostre potenzialità.”

Impossibilitato ad essere presente per impegni professionali, l’avvocato Aurelio Pace, già Consigliere regionale e profondo conoscitore d’arte, ha voluto inviare il suo messaggio a questo importante evento:

“Sarei stato lì per la vicinanza storica che mi lega a ciascuno dei presenti ed alla vostra comunità, rappresentata dalla persona del Sindaco, fraterno amico Salvatore Cosma e a Salvatore Sebaste, artista che stimo, la cui opera è capace di cantare in pitto-scultura la Basilicata più profonda, più intensa, quella dei profumi, degli odori, dei sapori, dei suoni della nostra terra ed in particolare della Magna Grecia.

Sensibilità, comunicazione e bellezza sono il sentiero primo di educazione al Bene Comune nella sua forma più pura. Fatene tesoro.”