Tursi: in corso i lavori di manutenzione su queste strade. Ecco gli interventi previsti

Sono in corso da qualche giorno i lavori di manutenzione sulle SP 87 e 88, entrambe ubicate nel territorio del Comune di Tursi.

Il progetto prevede il rifacimento dell’asfalto e la pulizia delle cunette in alcuni tratti interessati da movimenti franosi, con l’obiettivo di renderli nuovamente transitabili.

La Provincia di Matera, per questo intervento, ha ottenuto risorse per 199mila euro, finanziate con fondi Cipess “FSC 2021/2027. Aumento della resilienza rete stradale in gestione alla Provincia di Matera”.

Il presidente della Provincia di Matera, Piero Marrese, ha dichiarato:

“Come sempre il mio ringraziamento va all’ufficio tecnico della Provincia, al consigliere provinciale delegato per la viabilità nel Metapontino, Filomena Bucello, e a Nicola Domenico Verde, consigliere provinciale del territorio, per la preziosa collaborazione.

Procediamo senza tentennamenti, e pur con le difficoltà dovute alla cronica mancanza di risorse economiche ed umane, nel nostro percorso volto a rendere più sicure le arterie provinciali”.a

