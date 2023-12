Tursi dopo essere stata invasa da centinaia di visitatori per il Presepe Vivente, si prepara al Capodanno in musica! I dettagli

Archiviato con successo il Presepe Vivente Città di Tursi svoltosi nell’incantevole cornice della Basilica Minore di Anglona il 28 e 29 Dicembre, la città di Tursi si appresta a salutare il 2023 ed accogliere il nuovo anno nella centralissima piazza Maria Santissima d’Anglona con un parterre di ospiti di tutto rispetto.

Si inizia alle 23 con gli Accipiter e il dj set di Simone Musca per poi proseguire con Eleonora Cecere e il suo corpo di ballo per salutare in musica ed allegria il nuovo anno appena iniziato.

Un evento di livello che ritorna nella città di Pierro dopo le restrizioni per la pandemia da Covid-19 e vedrà il coinvolgimento anche di MG Radio con la diretta di Mark Merenda e Serena K. Baldaccini.

Le parole del Sindaco Cosma alla vigilia dell’evento:

“Dopo il grande successo per il Presepe Vivente ad Anglona dove Tursi è stata invasa da centinaia di visitatori, vogliamo replicare il pienone registrato in questa due giorni con uno spettacolo in piazza degno delle città più blasonate d’Italia.

Sono certo che, come già successo per il Presepe, riusciremo a smentire gli scettici ed a centrare un risultato eccellente con gli Accipiter, il nostro Dj Musca e la grande Eleonora Cecere, direttamente dalle reti nazionali, che con il suo corpo di ballo saprà animare e salutare al meglio l’anno che verrà.

Voglio ringraziare quanti hanno reso possibile la realizzazione di queste iniziative lavorando dietro le quinte e dando il massimo per la riuscita dell’iniziativa che sono sicuro porterà a parlare di Tursi su scala nazionale.

Vi aspettiamo numerosi in questa ultima notte del 2023 per augurarci che il nuovo anno che sta per arrivare sia ricco di soddisfazioni, gioie e fortuna per tutti”.