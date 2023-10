Troppi gli incidenti sulla Strada Provinciale Pozzitello – San Basilio: “Garantire sicurezza”. La richiesta

“Questa mattina, presso il Consiglio Regionale della Basilicata, è stata ufficialmente depositata una richiesta per l’audizione del Presidente della Provincia di Matera, Piero Marrese, e del dirigente dell’Ufficio Tecnico Provinciale, in terza Commissione consiliare permanente.

Argomento della richiesta, la viabilità”.

A riferirlo il Capogruppo consiliare della Lega, Rocco Fuina, che specifica come la richiesta sia stata presentata anche dal consigliere Aliandro, anch’egli della Lega, e dai consiglieri di maggioranza Bellettieri (Fi), Coviello e Leone (Fdi), Giorgetti e Sileo (Gruppo misto) in relazione a questioni cruciali riguardanti la messa in sicurezza e la viabilità delle reti stradali della provincia di Matera.

Fuina sottolinea:

“La motivazione principale di questa audizione risiede nei numerosi incidenti stradali che si sono verificati sulle strade provinciali, in special modo sulla Strada Provinciale Pozzitello – San Basilio.

L’incremento degli incidenti ha sollevato preoccupazioni, sia tra i residenti che tra gli stakeholder locali, sottolineando l’urgente necessità di affrontare tali questioni per garantire la sicurezza dei cittadini e migliorare la qualità della viabilità nella provincia.

In particolare si vuol comprendere come sono stati impiegati i 5 milioni di euro che il dipartimento Infrastrutture e Viabilità della Regione Basilicata per tramite dell’Assessore Donatella Merra ha messo a disposizione dell’Ente provinciale.

Sono certo che il Consiglio regionale della Basilicata accolga con attenzione questa richiesta di audizione e consideri cruciale un dialogo costruttivo con le autorità provinciali per affrontare queste problematiche e trovare soluzioni efficaci, soprattutto dopo l’impegno che il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, ha assunto nei confronti della comunità.

La sicurezza stradale è una priorità fondamentale e il Consiglio regionale deve impegnarsi a lavorare insieme con le autorità provinciali per monitorare periodicamente gli interventi affinché le risorse investite vengano correttamente impiegate su tutte le strade della provincia e non solo in determinate aree, per garantire un futuro più sicuro e sostenibile per tutti i cittadini della provincia di Matera”.a

