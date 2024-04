Tricarico: questi bambini speciali potranno sviluppare nuove espressioni e linguaggi comunicativi. Il progetto

“Oggi pomeriggio presso i locali della Biblioteca Comunale abbiamo avviato il PROGETTO “MU:SA – Musica: seme di ArmonIa”“.

Lo fa sapere il Comune di Tricarico che aggiunge:

“Il progetto prevede il coinvolgimento di bambini da 5 a 10 anni, in condizioni di fragilità.

Si prevedono Laboratori di Arte e Musica che permetteranno agli stessi di sviluppare nuove espressioni e linguaggi comunicativi volti a favorire nuovi apprendimenti.

In questo modo i bambini si fanno portavoce di una cittadinanza attiva in cui praticare l’inclusione in tutte le forme possibili”.