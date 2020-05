Tricarico piange la scomparsa di monsignor Girolamo Salierno: “esempio indimenticabile di amore instancabile”

Nelle scorse ore la Città di Tricarico è stata colpita da un grave lutto.

E’ venuto a mancare monsignor Girolamo Salierno, sacerdote della Diocesi di Tricarico.

A dare la notizia, nella giornata di ieri 8 Maggio, la Parrocchia-Cattedrale di Tricarico:

“Da qualche minuto don Girolamo celebra la liturgia celeste insieme con la Vergine del Rosario, gli angeli e i santi del paradiso.

E’ stato un esempio indimenticabile di amore instancabile a Cristo e alla sua Chiesa.

Lo ricorderemo come colui che ha fatto della sua vita una fonte di educazione alla fede e alla vita per generazioni di ragazzi dell’Azione cattolica, attraverso l’esperienza dei campi scuola!

Caro don Girolamo, prega per la tua comunità parrocchiale, per l’Azione cattolica che tanto hai amato, per gli ammalati che hai saputo consolare con le tue visite, affinché possiamo imitare la tua ‘passione’ per il Signore e la sua Chiesa!

Grazie per tutto ciò che ci hai donato.

La salma del caro don Girolamo è già esposta nella chiesa di Sant’Antonio fino a Domenica quando, alle ore 10:30, in cattedrale, saranno celebrate le esequie alla presenza solamente di 15 familiari.

I funerali si potranno seguire sulla pagina e il canale YouTube della parrocchia cattedrale“.

Ci stringiamo al dolore della famiglia e dell’intera comunità.a

