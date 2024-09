Tricarico: Mons. Caiazzo conferma alla chiesa di Santa Maria Fonte delle Grazie il titolo di “Santuario mariano diocesano”! Ecco l’evento in programma

Il vescovo della Diocesi di Tricarico, monsignor Antonio Giuseppe Caiazzo, preso atto che, in seguito ad accurate ricerche, non si è rinvenuto il testo del Decreto con il quale la chiesa di Santa Maria Fonte delle Grazie, conosciuta anche come chiesa della Madonna di Fonti, ubicata a 12 chilometri da Tricarico e immersa nel bosco comunale di Fonti-Tre Cancelli, era stata eretta a Santuario mariano diocesano, con decreto numero 18 del 2 luglio 2024, festa di Santa Maria delle Grazie, ha confermato e dichiarato che la chiesa di Santa Maria Fonte delle Grazie fosse insignita del titolo di “Santuario mariano diocesano Santa Maria Fonte delle Grazie”.

La lettura del Decreto sarà fatta dallo stesso monsignor Caiazzo al Santuario di Fonti di Tricarico sabato 28 settembre 2024, alle 19.00, a conclusione della prima tappa della Peregrinatio del quadro della Madonna del Carmine, compatrona della Diocesi di Tricarico e delle reliquie di San Potito, patrono della diocesi, dal titolo “Pellegrini di speranza con Maria e San Potito”.

Organizzata dalla Diocesi di Tricarico in occasione dell’“Anno della preghiera”, avviato Domenica 21 gennaio 2024 da Papa Francesco in preparazione al Giubileo del 2025, dopo l’anno dedicato alla riflessione sui documenti e allo studio dei frutti del Concilio Vaticano II, la Peregrinatio sarà vissuta in ogni comunità diocesana dal 28 settembre fino alla solenne apertura dell’Anno giubilare del 28 dicembre, nella cattedrale di Tricarico.

Sabato 28 Settembre, la Peregrinatio comincerà dal Santuario mariano di Fonti di Tricarico con un momento di catechesi sulla preghiera, tenuta dal vescovo e con esercizi pratici di preghiera, secondo il seguente orario:

16.30: accoglienza;

17.00: catechesi del vescovo sulla preghiera;

18.00: esercizi di preghiera;

19.00: preghiera dei vespri e lettura del Decreto di erezione del Santuario diocesano di Santa Maria di Fonti.

Il trasporto nei comuni della diocesi del quadro della Madonna del Carmine e delle reliquie di San Potito, nel loro apposito reliquiario, avverrà garantendo le norme di sicurezza richieste dalla tipologia dei beni oggetto della Pellegrinatio.

Durante l’“Anno della preghiera”, saranno svolti tre momenti unitari in ciascuna delle due zone pastorali della Diocesi di Tricarico, Valbasento e Val d’Agri/Sauro: un incontro con i giovani, promosso dalla Pastorale giovanile e dalla Pastorale vocazionale, su “Parla, Signore, perché il tuo servo ti scolta” (1 Sam 3,9); un incontro formativo sulla preghiera per gli operatori pastorali e i catechisti, a cura dell’Ufficio catechistico, dal titolo “Signore, insegnaci a pregare” (Lc 11,1) e un incontro-dialogo con i lavoratori, promosso dal “Progetto Policoro”.