Tricarico: mancano questi referti in ospedale! Ecco la denuncia di questo Comitato

Riceviamo e pubblichiamo il Comunicato del Comitato per il Diritto alla Salute Pubblica di Tricarico che vede come presidente il Dott. Rocco Casalaspro:

“Il Comitato per il Diritto alla Salute Pubblica denuncia, con forza, la grave carenza in atto da settimane per la mancata refertazione radiologica e chiede come mai la telerefertazione è usata solo per le urgenze e non per l’ordinario.

Fa, inoltre, presente come la centralizzazione della refertazione con telemedicina, pratica ormai in uso anche nell’ASP, eviterebbe trasferte dei medici radiologici e diminuirebbe anche il disagio derivante da possibili loro assenze.

Il Comitato invita, inoltre, l’ASM a non concedere trasferimenti di personale ‘per mobilità’ presso altre aziende sanitarie se contemporaneamente non si copre il posto vacante con modalità contrattuali pari a quelle del personale in trasferimento.

Ben consapevoli che la notevole fragilità del sistema sanitario regionale richiede una immediata programmazione riguardante anche il personale, le tecnologie e le strutture, e che la stessa sia condivisa dalle forze sociali e associative.

Pertanto, si invitano tutte le forze sindacali, i comitati e le associazioni presenti sul territorio ad un incontro che elabori una piattaforma comune da proporre al Consiglio Regionale”.

