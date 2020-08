Tricarico, finalmente una bella notizia: negativi gli oltre 60 tamponi analizzati dopo i positivi dei giorni scorsi

Buone notizie sul fronte Coronavirus.

Sono risultati negativi gli oltre 60 tamponi processati oggi a Tricarico (MT) dopo i positivi dei giorni scorsi.

Soddisfazione dal gruppo consiliare comunale Cristianamente Riprendiamo a Dialogare:

“Apprendiamo con gioia la notizia della negatività dei 63 tamponi processati oggi e siamo fiduciosi che anche i prossimi test previsti per la giornata di domani possano dare il medesimo esito e rasserenare tutti.

Al contempo rivolgiamo i nostri auguri alle otto persone colpite dal contagio, affinché possano quanto prima superare questa fase problematica, con il supporto attento e competente del personale medico ed infermieristico preposto.

Anche in questa circostanza, a distanza di quattro mesi dalla cupa esperienza della zona rossa, è d’obbligo esprimere una gigantesco ringraziamento alla Caritas Diocesana di Tricarico, in primis all’instancabile don Giuseppe Molfese, sempre rasserenante con la sua simpatia ed il suo sorriso, anche nei momenti più problematici, ed ai tanti operatori della protezione civile, Gruppo Lucano Tricarico, i quali con spirito di abnegazione e sacrificio, trascurando anche i loro impegni personali e familiari, volontariamente si sono prodigati per restituire la serenità alla comunità dei tricaricesi.

L’attività di indagine per il contenimento del contagio svolta a Tricarico in questa ultima settimana con solerte dedizione da parte degli operatori sanitari della task force di Matera, dal centro di igiene di Matera e dagli infermieri che si sono prodigati senza considerare il tempo e l’orario di lavoro, figure tutte alle quali rivolgiamo la nostra gratitudine, è stata resa possibile ed efficace grazie all’apporto, anche logistico, di due realtà che fanno grande il nostro paese: la Caritas Diocesana e il Gruppo Lucano Tricarico della Protezione civile”.

