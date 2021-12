Tricarico festeggia il Natale con le nuovissime luminarie dedicate a Rocco Scotellaro! Ecco i dettagli

Una brillante novità nel paese di Rocco Scotellaro.

L’Amministrazione Comunale di Tricarico, quest’anno celebra il poeta concittadino con luminarie che riproducono i versi di una delle poesie più rappresentative della sua produzione letteraria: LUCANIA.

La lettura dei versi accompagna visitatori e tricaricesi lungo il viale principale della Città, creando una romantica atmosfera natalizia.

In aggiunta, non mancano alberi natalizi illuminati, fiocchi e palle di natale e il classico Babbo Natale, per trasmettere gioia a grandi e piccini.

Aggiunge l’amministrazione del Comune di Tricarico:

“Anche Matera, Città della Cultura e importante meta turistica, ci ha onorati con i versi del nostro amato poeta, illuminando con i versi di (Natale) una delle vie principali della Città, via del Corso.

Adesso, si attende soltanto l’arrivo di turisti ed il rientro dei nostri studenti, i quali oltre ad ammirare le nuove luminarie potranno partecipare ai vari eventi programmati per il periodo natalizio”.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)