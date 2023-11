Tragico incidente sulla linea ferroviaria Taranto-Metaponto-Catanzaro: due persone hanno perso la vita

I conducenti di un treno e di un camion sono morti nello scontro tra i due mezzi avvenuto, per cause in corso d’accertamento, in località ‘Thurio’ di Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza, sulla linea ferroviaria Catanzaro Lido-Sibari.

Il camion intorno alle 19:00, come fa sapere il quotidiano nazionale, avrebbe occupato un passaggio a livello che dai primi riscontri risulterebbe regolarmente funzionante e chiuso.

Poi lo scontro con il treno Regionale 5677 e i due mezzi avvolti nelle fiamme.

Al momento risultano morti sul colpo sia il capotreno, una donna, sia l’autista del camion e illesi i 10 passeggeri presenti a bordo del convoglio.

Sono in corso gli accertamenti sulla dinamica dei fatti e, in particolare, il motivo per cui il camion si trovava sui binari.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente il personale del 118, i Vigili del Fuoco e le Forze dell’Ordine.

La circolazione ferroviaria è attualmente sospesa fra Sibari e Corigliano Calabro.

RFI e Trenitalia “esprimono il loro dolore e cordoglio per le vittime e la vicinanza ai feriti”.

Ci stringiamo al dolore delle famiglie per questa tragedia.