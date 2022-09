Tragico incidente sulla 106 Jonica: una persona ha perso la vita

Continua la scia di incidenti mortali che interessano la 106 Jonica.

Questo pomeriggio intorno alle ore 17:30, tra Pisticci e Bernalda, un centauro a bordo della sua moto e per cause ancora da definire, si è schiantato nei pressi del km 449, mentre viaggiava in direzione Taranto.

Secondo le prime notizie il mezzo sarebbe andato in fiamme.

Sul posto il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco, dell’eliambulanza e della Polizia stradale.

Strada bloccata.

Ci stringiamo al dolore della famiglia per questa tragica perdita.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)