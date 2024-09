Tragico incidente: ci ha lasciato a soli 20 anni Angelo della Basilicata

Terribile incidente mortale.

Angelo Loprete originario di San Costantino Albanese stava tornando a Eraclea (in provincia di Venezia).

Sabato all’alba la Fiesta che guidava è stata trovata sotto al piano stradale in località Piave Nuovo, a Jesolo.

Per lui non c’era più nulla da fare.

Indagini sono in corso della Polizia locale.

È probabile che il 20enne sia deceduto sul colpo, dato che l’incidente non è stato immediatamente segnalato, poiché si trovava da solo al momento della tragedia.

Scrive l’amministrazione comunale di San Costantino Albanese:

“La drammatica notizia della morte di Angelo ha sconvolto la nostra comunità.

Non ci sono parole per descrivere il grande dolore per la perdita di una giovane vita.

Tutto il paese si stringe intorno ad Angela, Tuglio, Francesco e a tutti i familiari.

La tristezza è scesa su tutti noi”.

Ci stringiamo al dolore dei cari per la terribile perdita.