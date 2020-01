Tragedia in un cantiere, operaio lucano perde la vita: “Siamo affranti per quanto è successo”

Tragedia in un cantiere della Metropolitana 4 di Milano.

Come fa sapere la Repubblica, un operaio è morto in una zona di scavi in piazza Tirana.

Raffaele Ielpo, 42 anni, originario di Lauria, in provincia di Potenza, stava prendendo le misure a un muro di un cunicolo di collegamento quando è stato travolto da un grosso masso che l’ha colpito al torace e alle gambe.

È stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarlo. È stato portato in gravissime condizioni all’ospedale San Carlo dove è morto poco dopo le 20. L’incidente è avvenuto intorno alle 18,35.

Ielpo, caposquadra delle operazioni di scavo con le talpe, stava seguendo alcuni lavori di edilizia in corso nelle gallerie già realizzate.

L’operaio si trovava a 18 metri di profondità con altri colleghi nel cantiere dove c’è un manufatto, una sorta di pozzo di aerazione necessario per i lavori.

Ha detto in serata il sindaco Giuseppe Sala:

“Ho appreso poco fa della tragica morte del caposquadra che stava lavorando nel cantiere della M4 al manufatto Tirana. Voglio esprimere il cordoglio alla sua famiglia e la vicinanza ai suoi colleghi, sono profondamente costernato per quanto accaduto. Come sindaco e a nome di tutta l’Amministrazione comunale siamo a disposizione della famiglia per tutto quanto necessario in questo difficile e tragico momento”.

Ha detto Fabio Terragni, presidente della società concessionaria M4 spa:

“Siamo affranti per quanto è successo ed esprimiamo le più sentite condoglianze alla famiglia.

La società concessionaria è a disposizione delle autorità affinché possa essere chiarita con il massimo rigore la dinamica dell’incidente”.