Tragedia in provincia di Matera, una vita spezzata: proclamato il lutto cittadino

In Basilicata un uomo è stato ucciso ed un altro è rimasto gravemente ferito.

L’episodio è accaduto nel Comune di Rotondella (MT).

Dalle prime notizie, pare che entrambi siano stati colpiti con diverse coltellate a seguito di una lite.

Cristian Tarantino, ingegnere 45enne, è morto quasi subito.

Eseguita, nella giornata di ieri, presso l’ospedale di Policoro (MT), l’autopsia sul corpo di Cristian Tarantino.

Lutto cittadino proclamato ieri dall’amministrazione comunale:

“Ci sono momenti della vita in cui il respiro si ferma e l’intelletto non trova le spiegazioni razionali a gesti ed azioni.

Non riusciamo a capacitarci per ciò che ha sconvolto la nostra comunità.

Una tragedia ed una tristezza immane che colpisce i familiari coinvolti ma anche l’intera popolazione, attonita e sgomenta per l’accaduto.

Attonita per la nostra mitezza ed amorevolezza, sgomenta per l’efferatezza dell’azione, che non ci appartiene.

Questo è il momento del silenzio, del raccoglimento e della riflessione.

Questo è il momento di stringerci con il cuore intorno alle persone coinvolte e di fare comunità, tutti insieme.

Rappresentiamo alla comunità che, per la giornata del 25 gennaio, è stato proclamato il lutto cittadino, per la tragica ed innaturale morte del concittadino Cristian TARANTINO, con decorrenza dalle ore 10:00 e sino al termine delle esequie, giusto decreto sindacale n. 01/2021.

Per la medesima ragione il mercato mensile di domani non si svolgerà, giusta ordinanza Sindacale n. 08/2021.

Invitiamo la comunità a stringersi alla famiglia nella preghiera e nel raccoglimento, il tutto nel rispetto della normativa COVID-19″.

