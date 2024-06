Tinchi, si accende la fede: comunità in festa per la Madonna del Carmine. Ecco il programma

Tinchi torna a illuminarsi di luci e colori.

È completa l’organizzazione della Festa Parrocchiale Madonna del Carmine che si terrà da venerdì 19 luglio a domenica 21 luglio.

Una tre giorni in cui la piccola frazione diventa il fulcro di tutta la comunità pisticcese, richiamando numerosi visitatori anche dall’esterno.

Il fitto programma religioso, organizzato da padre Gheorghe Iordache, prenderà il via martedì 16 luglio, giorno dedicato alla Beata Vergine Maria del Monte Carmelo, con la celebrazione in parrocchia della Santa Messa alle ore 11:00.

Nel pomeriggio, alle ore 18:00, una processione porterà la Statua della Madonna dalla parrocchia di Tinchi alla Cappella Madonna del Carmine dell’Accio Soprano, dove verrà poi celebrata una Santa Messa.

Venerdì 19 luglio dalle ore 17:00, accompagnata dal Comitato Feste, la Statua percorrerà le strade di Tinchi, con sosta all’Ospedale Distrettuale.

Alle ore 20:00 dello stesso venerdì 19, presso la Parrocchia Madonna del Carmine, si terrà la serata dedicata ad Angelina Lo Dico, l’indimenticata “maestrina santa”.

All’evento, dal titolo “Eroi silenziosi: sfide e conquiste sulla via della missione”, coordinato dalla prof.ssa Antonia Maria Marchitelli, parteciperanno il sindaco di Pisticci Domenico Albano, il padre marista Lorenzo Marcucci (già parroco della comunità di Tinchi), Padre Gianfranco Maronese della Congregazione Missionari del Verbo Divino.

Ospite della manifestazione la prof.ssa Gemma Rizzo che, dalla Sicilia, porterà la sua personale testimonianza su Angelina Lo Dico. La serata si concluderà con l’assegnazione del Premio “Angelina Lo Dico – Tinchi il Bivio”.

Il programma religioso proseguirà sabato 20 luglio alle ore 11:00, quando la Statua della Beata Vergine visiterà la REMS – Residenza per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza – con la celebrazione di una Santa Messa.

Alle ore 18:00 di sabato un corteo di auto porterà la Statua della Madonna del Carmine in visita nelle aree rurali limitrofe alla frazione di Tinchi, con benedizione delle auto in via Sardella e la celebrazione della Santa Messa a Centro Agricolo.

Domenica 21 luglio alle ore 11:00 si terrà la celebrazione della Messa Solenne con Supplica alla Madonna del Carmine.

Alle ore 18:00, in parrocchia, benedizione dei bambini e imposizione degli scapolari, mentre alle 18:30 sarà celebrata la Santa Messa a cui seguirà la processione per le vie di Tinchi, con benedizione finale.

Il programma civile della festa prevede due serate dedicate alle più belle voci femminili della discografia italiana.

Sabato 20 luglio alle ore 22:00 la Cover Band “CELEBRATION – Le regine del Pop Italiano”, inonderà piazza Bardessono con le note delle cover di Elisa, Laura Pausini, Emma e Arisa.

Il clou del programma civile si avrà domenica 21 luglio, con l’esibizione di FIORDALISO, la straordinaria artista che quest’anno ha compito i suoi 40 anni di impegno nel panorama della musica italiana.

Dopo la recente e felice esperienza al Grande Fratello, Fiordaliso saprà emozionare e coinvolgere il pubblico presente, con la sua voce graffiante e quella straordinaria energia che la contraddistingue da sempre.

Quella che accoglierà i visitatori sarà una festa bella e coinvolgente per la realizzazione della quale il Comitato Feste ringrazia i Padri Missionari del Verbo Divino, Padre Gheorghe Iordache e Padre Kamal Minj, per l’impegno e la dedizione, ma anche tutte le attività commerciali, gli imprenditori ed i tanti cittadini che stanno contribuendo con fede e affetto.

Gli organizzatori ringraziano per la collaborazione il Comune di Pisticci, Sanchirico Spettacoli e Illuminal’art di Nicola Carella.

Di seguito le locandine con i dettagli.