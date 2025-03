Tessera sanitaria, ora il duplicato si può richiedere online. Come funziona

Chi ha smarrito o non ha ricevuto la tessera sanitaria può fare domanda per il duplicato a prescindere dalla tipologia (con o senza microchip) in un unico servizio, mentre prima si trattava di due iter diversi da seguire.

Ecco le novità.

Per quanto riguarda la tessera sanitaria, come riporta tg24.sky, accedendo all’area riservata del portale web dell’Agenzia delle Entrate si potrà visualizzare e stampare una copia dell’ultima tessera attiva e chiederne la riemissione su supporto plastificato.

Coloro che sono domiciliati a un recapito diverso rispetto a quello di residenza – perché ad esempio in una casa di cura o fuori per studio o lavoro – potranno inoltre verificare l’indirizzo di spedizione del duplicato e, in caso di necessità, modificarlo direttamente online.

La tessera sanitaria è un documento personale che viene rilasciato a tutti i cittadini che hanno diritto alle prestazioni fornite dal Servizio Sanitario Nazionale.

Dal 2011 è dotata di microchip e consente anche di accedere ai servizi on line delle amministrazioni pubbliche.

Per utilizzare la Tessera sanitaria – Carta nazionale dei servizi (TS-CNS) è necessario attivarla, seguendo le istruzioni riportate in “Modalità di accesso con TS-CNS”.

Può essere utilizzata dal medico, per acquistare un medicinale, prenotare un esame o una visita specialistica all’ASL o in ospedale, e serve anche per comunicare il proprio codice fiscale.

Sulla parte frontale della tessera sanitaria sono indicati il codice fiscale del titolare della tessera, i dati anagrafici e la data di scadenza.

Il retro costituisce la Tessera Europea Assistenza Malattia (T.E.A.M.) che garantisce l’assistenza sanitaria nell’Unione Europea, in Norvegia, Islanda, Liechtenstein e Svizzera, secondo le normative vigenti nei singoli Paesi.

La tessera sanitaria vale di norma sei anni.

Alla sua scadenza viene automaticamente spedita una nuova tessera all’indirizzo di residenza (quello che risulta in “Anagrafe Tributaria”, l’archivio informatico dell’Amministrazione finanziaria).

Negli ultimi cinque anni – tra il 2020 e il 2024 – le Entrate hanno gestito oltre 2 milioni e 800mila richieste di duplicato della tessera sanitaria, di cui quasi 1 milione e 900mila negli uffici e la restante parte online. Il numero di domande effettuate attraverso la piattaforma, che nel 2020 costituiva il 21% del totale, è cresciuto sempre di più: lo scorso anno ha raggiunto il 43%.