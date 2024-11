Terza giornata domani del Matera Film Festival, con proiezioni di lungometraggi e corti e incontri con il pubblico. Il programma

Terza giornata – domani, martedì 5 novembre – di proiezioni e incontri della quinta edizione del Matera Film Festival, che si tiene nella “Città dei Sassi” fino al 10 novembre.

La giornata di domani si apre a partire dalle ore 10:15, presso il CineTeatro Comunale Guerrieri, con un evento dedicato ai bambini, condotto da Marina Vita, con le proiezioni di due movie di MeteoHeroes, e con la possibilità di abbracciare il protagonista Fulmen e assistere ad una lezione sulla sostenibilità ambientale tenuta dal meteorologo e climatologo Andrea Giuliacci.

Il tema sarà ripreso anche nel pomeriggio alle ore 16:30 presso l’Apt Openspace Basilicata, con il talk “il futuro del pianeta: come i nuovi linguaggi possono influenzare i comportamenti ecologici delle nuove generazioni”, durante il quale sono previsti gli interventi di Andrea Giuliacci (meteorologo e climatologo), Jacopo Gubitosi (direttore generale Giffoni Film Festival), Laura Mongiello (assessore all’ambiente e alla transizione energetica) e Giorgio Costantino (direttore generale BCC Basilicata), moderati dalla conduttrice Alina Liccione.

Al CineTeatro Comunale Guerrieri, alle ore 15:00 la proiezione del documentario italiano in concorso Uomini in marcia, diretto da Peter Marcias, mentre alle 16:30 il regista Edoardo De Angelis arricchirà la sezione “Focus Italia” con una masterclass, in dialogo con Federico Pontiggia, giornalista e critico cinematografico.

A seguire, alle ore 18:00, Rai Fiction presenterà in anteprima la seconda stagione della serie Vincenzo Malinconico – Avvocato d’insuccesso a cui saranno presenti Ivan Carlei, Vice Direttore Rai Fiction, Walter Ingrassia, Responsabile Marketing operativo e Promozione Rai, il produttore Alessandro Passadore, l’autore e scrittore Diego De Silva, dai cui libri è stata tratta la serie e parte del cast tra cui i protagonisti Massimiliano Gallo, Teresa Saponangelo e Giulia Bevilacqua, in dialogo con la conduttrice televisiva Alina Liccione.

Alle ore 20:00, il panel dal titolo “Videogiochi e Cinema: Un viaggio di andata e ritorno”, a cura della Lucana Film Commission in collaborazione con IIDEA, durante il quale intervervengono Mario Petillo (PR Manager – Stormind Games), Thalita Malago (Direttore Generale e Consigliere Delegato – IIDEA), Davide Mancini (Developer Relations Manager – IIDEA) e Margherita Gina Romaniello (Presidente Lucana Film Commission).

Sempre alle ore 20:00, ma al CineTeatro Bellocchio di Ferrandina, la proiezione del secondo film della retrospettiva dedicata ad Atom Egoyan, Exotica, alla presenza del regista che incontrerà il pubblico in sala, in dialogo con Donato Santeramo, Direttore Artistico del Matera Film Festival.

Alle ore 21:00 presso il CineTeatro Guerrieri con la proiezione delle opere in concorso: il documentario Si dice di me, diretto da Isabella Mari, cui seguirà l’incontro con la regista in dialogo con Maria Vittoria Pellecchia (del comitato di selezione Matera Film Festival). A seguire, alle ore 23:25 le proiezioni dei cortometraggi in concorso Los Mosquitos, diretto da Nicole Chi, produzione Usa/Costa Rica, l’indonesiano Basri and Salma in a never-ending comedy, diretto da Khozy Rizal e Sea Salt, prodotto tra Repubblica Ceca e Libano e diretto da Leila Basma.