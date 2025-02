Tennistavolo Pegasus Matera: per gli uomini in rosso è tempo di tuffarsi nuovamente tra i tavoli della Basilicata pongistica. Ecco le prossime gare in programma

Ritorno alle gare dei campionati a squadre per la A.S.D. Tennistavolo Pegasus.

Dopo gli ultimi fine settimana dedicati al campionato regionale veterani di serie C Master, vinto proprio dalla società materana con il quartetto composto da Giampiero Ciregna, Angelo D’Ercole, Angelo Fiorente ed Emanuele Pellegrino, per gli uomini in rosso è tempo di tuffarsi nuovamente tra i tavoli della Basilicata pongistica e non solo.

In campo nazionale, per la terza giornata di ritorno della serie C1, la prima squadra della Pegasus capitanata da Giuseppe Fasano si appresta ad ospitare la capolista ASD Astra di Valdina (ME) per una gara che si preannuncia carica di colpi dallo spettacolare tasso tecnico.

Gli ospiti sono reduci infatti da un filotto di vittorie con parziali schiaccianti e arrivano a Matera con tutte le intenzioni di confermarsi al vertice della classifica del girone Q.

La Pegasus dal canto suo è invece invischiata nella lotta per non retrocedere, a caccia di punti preziosi in vista di un finale di stagione particolarmente duro ma tutto ancora da disputare.

La gara è in programma sabato 15 febbraio a partire dalle ore 16.00 presso la palestra della scuola elementare Marconi di Matera in via Sicilia.

In C2 regionale è il turno invece di una doppia trasferta in terra potentina: la Pegasus ‘B’ di capitan Franco De Leo farà infatti visita al CUS Basilicata per quello che si preannuncia come un vero e proprio scontro di lusso tra la capolista imbattuta nel torneo e la sorpresa CUS, attualmente seconda in classifica.

Una sfida già spartiacque della stagione, in cui la Pegasus dovrà proporsi con la massima grinta e concentrazione per cercare di far suo il risultato: la gara è in programma Domenica 16 Febbraio dalle 10.00 del mattino presso la palestra in via dell’Ateneo Lucano a Potenza.

Sempre di domenica mattina ma stavolta presso il centro sportivo Rocco Mazzola si disputerà invece l’ultima gara del fine settimana pongistico: opposte ci saranno la Pegasus ‘C’ e la Polisportiva La Potentina.

Gli uomini di capitan Angelo D’Ercole cercheranno così di dare seguito alla vittoria maturata nella precedente giornata contro il TT Gorgoglione, sfidando l’esperta quanto ostica formazione di casa guidata da Giuseppe Lorusso.

Ecco le foto.