Tempa Rossa: al via i lavori al pozzo Gorgoglione 2. Ecco gli interventi previsti

TotalEnergies EP Italia informa:

“sono cominciati i lavori necessari alla messa in produzione del Pozzo Gorgoglione 2, il pozzo non ancora entrato in esercizio della concessione Gorgoglione, di cui TotalEnergies EP Italia è l’operatore in joint venture con Shell E&P Italia S.p.A. e Mitsui E&P Italia B S.r.l.

Durante l’esecuzione dei lavori sarà eretta la torre di perforazione che sarà poi smontata al termine delle attività.

Le operazioni saranno completate nei primi mesi del 2023 e saranno gestite con le più evolute tecnologie, secondo i più avanzati standard di sicurezza e insieme ai migliori partner di ingegneria mineraria a livello mondiale.

Il progetto ha ottenuto dagli enti competenti tutte le necessarie autorizzazioni previste dalle normative in vigore.

TotalEnergies ha predisposto l’attuazione di specifiche misure di prevenzione e mitigazione ambientale durante i lavori.

Le matrici ambientali saranno costantemente monitorate dalle centraline presenti sul territorio, come previsto dal Piano di Monitoraggio Ambientale di Tempa Rossa e da un ulteriore presidio mobile appositamente installato in prossimità del pozzo Gorgoglione 2“.

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)