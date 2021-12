Tanti Auguri di un sereno Natale!

Solo due anni fa la Basilicata festeggiava con tutta l’Italia il Capodanno più bello in diretta Rai.

Non avremmo mai immaginato di trovarci catapultati in questi anni difficili che, beffardi e in silenzio, hanno sconvolto le nostre vite.

In questo momento il nostro pensiero è vicino a coloro che hanno perso i loro cari e a coloro che, invece, saranno costretti a passare le feste lontani dalle famiglie.

Per tanti non sarà il Natale degli abbracci calorosi, delle grandi tavolate, della vicinanza dei nonni, ma quello del rispetto per il bene più prezioso: la Vita.

In memoria di chi non c’è più e nella forza di chi ancora sta soffrendo per questa difficile situazione andiamo avanti con amore e speranza abbracciandoci (seppur virtualmente) gli uni con gli altri come forse non abbiamo mai fatto, con reale affetto e comprensione.

Sperando che quanto successo diventi il prima possibile solo un ricordo la Redazione di MateraNews® augura a tutti un sereno Natale.

