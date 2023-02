Superbonus, Bardi: “Vogliamo aiutare le imprese edili e i lavoratori lucani. Governo e Parlamento trovino soluzione”. I dettagli

“Sui crediti del Superbonus abbiamo avviato una serie di incontri con i principali istituti di credito nazionali e locali, abbiamo interloquito con gli advisor, discusso con i certificatori e analizzato le normative degli altri enti territoriali.

La nostra proposta è pronta, ci sono ovviamente delle criticità – penso al fattore temporale, avendo la Regione un bilancio triennale, mentre i crediti una valenza quinquennale e decennale – ma a ogni modo tutto sarà vano se il Governo metterà nero su bianco il divieto per le regioni di acquistare i crediti edilizi già nel decreto Pnrr.

Auspico una soluzione di buon senso per aiutare le imprese, le quali vantano un diritto che certamente non può diventare carta straccia.

Come Regione vogliamo aiutare le imprese edili e i lavoratori lucani, confidiamo in una soluzione governativa e/o parlamentare in tal senso”.

Lo afferma in una nota il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi.a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)