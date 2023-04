“Sulla Matera-Santeramo lavori fermi da diverso tempo e rifiuti di ogni genere, sembra una discarica a cielo aperto”. La richiesta urgente

“Abbiamo sollecitato più volte il presidente della provincia Marrese e l’Assessore regionale Merra, ognuno per la sua competenza in merito, dopo le numerose segnalazioni relative allo stato di pericolosità e di abbandono in cui versa la S. P. 236 ex S.S. 271 Matera – Santeramo, importante nodo viario per la comunità produttiva materana e non solo.

In particolare, quest’arteria viaria, già molto pericolosa per la sua conformazione, è attualmente interessata da lavori non ultimati e ormai fermi da diverso tempo.

Questo aggrava ulteriormente lo stato di insicurezza a cui sono esposti gli automobilisti che si trovano a percorrerla”.

Lo dichiara il consigliere regionale Luca Braia, capogruppo Italia Viva – Renew Europe che aggiunge:

“Abbiamo segnalato anche la presenza diffusa, in diversi tratti, di rifiuti di ogni genere, oramai più che una strada sembra una discarica a cielo aperto.

La Provincia coinvolga il Dipartimento Regionale alle infrastrutture e mobilità al fine di intervenire con estrema urgenza per ripristinare il livello di sicurezza e di decoro della la S. P. 236 ex S.S. 271 Matera – Santeramo.

Si pongano in essere tutti gli atti utili finalizzati al completamento dei lavori”.a

