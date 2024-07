Su Policoro bomba d’acqua con chicchi di grandine di larghe dimensioni: danni incalcolabili! Il provvedimento dell’Amministrazione

In conseguenza dei violenta, estesa e distruttiva grandinata che ha colpito il territorio comunale quest’oggi verso l’ora di pranzo, il Sindaco di Policoro Enrico Bianco e l’Assessore Rosa Montesano, così come precedentemente fatto per la grave siccità del mese scorso, hanno dichiarato lo stato di calamità naturale del Comune di Policoro a causa degli eccezionali eventi atmosferici di oggi, 2 luglio 2024.

I danni riportati alle coltivazioni sono incalcolabili: interi ettari di piantagioni di frutta e ortaggi “colpiti” dalla grandine mettono in ginocchio l’operato e l’economia degli imprenditori agricoli policoresi che saranno costretti a chiedere sostegni economici agli Enti preposti soltanto per salvaguardare la propria azienda.

In più, l’evento calamitoso, una vera e propria bomba d’acqua con chicchi di grandine di larghe dimensioni, ha provocato danni diffusi alla proprietà pubblica e privata.

Commenta il primo cittadino Enrico Bianco:

“Auspico che tutte le Istituzioni coinvolte non lascino da solo il mondo agricolo in questo momento, un comparto che merita attenzione e solidarietà, già in crisi profonda per i disagi provocati dai cinghiali e per colpa dei cambiamenti climatici”.