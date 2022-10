Su Matera pioggia e temporali in arrivo! Ecco le previsioni aggiornate

Cambio di rotta a inizio della prossima settimana, con l’arrivo di una nuova perturbazione atlantica che porterà rovesci e temporali localmente anche di moderata intensità tra lunedì e martedì con annesso calo termico.

Miglioramento, poi, nella giornata di mercoledì con schiarite via via più ampie in attesa poi di un nuovo parziale peggioramento nei giorni a seguire.

Che tempo quindi farà su Matera agli inizi della prossima settimana?

Secondo gli esperti di 3bmeteo, domani, Lunedì 10 Ottobre, avremo cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 22°C, la minima di 17°C.

Martedì 11 Ottobre avremo nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 21°C, la minima di 14°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva su Matera, con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani e dopodomani.

