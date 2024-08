Su Matera il caldo intenso torna a farsi sentire con l’anticiclone africano. Ecco le previsioni aggiornate

In Basilicata nel corso dei prossimi giorni l’anticiclone africano tornerà nuovamente ad espandersi, rafforzandosi e portando stabilità ovunque.

Le temperature tenderanno gradualmente ad aumentare di qualche grado, riportandosi su valori piuttosto elevati nelle aree interne, localmente con punte fino a 38/39 gradi.

Afa serale sempre presente ed in graduale accentuazione lungo le aree costiere, specie in prossimità dei grandi centri urbani dove si faticherà a scendere sotto i 25 gradi anche di notte.

Quindi che tempo ci attende nei prossimi giorni su Matera?

Secondo gli esperti di 3bmeteo, domani, Lunedì 12 Agosto, avremo bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 36°C, la minima di 22°C.

Martedì 13 Agosto avremo cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 36°C, la minima di 24°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco le previsioni per la giornata di domani.