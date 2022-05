Strada statale 655 ‘Bradanica’: da domani chiuso questo tratto! L’avviso

“Lungo la strada statale 655 ‘Bradanica’ – per l’esecuzione di prove di carico su alcune opere d’arte – si rendono necessarie interdizioni al transito veicolare”.

È quanto fa sapere ANAS che aggiunge:

“Nel dettaglio, a partire dalle ore 21.00 di domani sera, Venerdì 27 e fino alle ore 6.00 di sabato 28 Maggio, sarà chiusa al transito la tratta compresa tra il km 86,000 ed il km 114,000, tra gli svincoli di Spinazzola e Gravina, in entrambe le direzioni.

A seguito della chiusura, per i veicoli provenienti da Foggia in direzione di Matera sarà attiva la deviazione al km 86,000 con prosieguo lungo la SP169 in direzione Spinazzola e lungo la SP168 in direzione di Gravina, fino alla SP230, per poi continuare sulla Circonvallazione Teresa Orsini, Via Dei Giudici Falcone e Borsellino, Via Bari (centro abitato di Gravina), Via Tripoli e Via Alcide De Gasperi ed immettersi sulla SP53 fino all’incrocio con la SS96, in direzione di Matera; percorso inverso per la circolazione proveniente da Matera e diretta a Foggia.

Inoltre, per l’esecuzione delle medesime prove, lungo la SS96/bis “Barese”, tra le ore 15.00 e le ore 20.00 di Sabato 28 Maggio, sarà interdetta al transito la tratta compresa tra il 26,000 ed il km 26,300 (innesto svincolo SP Fondovalle Basentello).

I veicoli utilizzeranno il percorso alternativo individuato lungo la SP ‘Fondovalle Basentello’ – sulla quale, per un tratto di circa 2 km, il traffico veicolare sarà regolamentato a senso unico alternato regolato da semaforo o personale – per poi immettersi sulla SS655 e poi sulla ex SS96 ‘Barese’.

Le prove di carico da eseguire sono propedeutiche al passaggio prossimo, in piena sicurezza, di alcuni convogli eccezionali (del peso massimo di circa 600 tonnellate) afferenti al trasporto di trasformatori destinati ad un sito di energia alternativa, in provincia di Avellino”.