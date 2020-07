Stanziati milioni di Euro per la frana di Pomarico! I dettagli

Il Sindaco di Pomarico (MT), Francesco Mancini, annuncia:

“Il Consiglio dei Ministri, con una nota ufficiale, nei provvedimenti di Protezione Civile ha stanziato 8.200.000 euro per la frana di Corso Vittorio Emanuele.

Si tratta di una parte del finanziamento, il progetto completo è di circa 18 milioni di Euro.

In questa prima fase tra gli interventi rientrano: la demolizione dei fabbricati irrimediabilmente compromessi, ingombro delle macerie, messa in sicurezza dell’area post demolizione.

Questo è quanto risultava dalla nota della Protezione Civile del 20 Febbraio 2020.

Nel frattempo noi abbiamo voluto fare un’integrazione dove sarà fatta una risagomatura del versante, l’allontanamento delle acque e altri lavori per mettere in sicurezza le costruzioni che non saranno demolite.

Finalmente saranno rimosse macerie.

La risposta dello Stato italiano è arrivata prontamente come volevamo.

I lavori partiranno a breve”.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)